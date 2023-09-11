10 сентября в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района случилось ДТП с участием мотоциклиста.

10 сентября в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района случилось ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл ночью на улице Спортивной. В районе 1.30 мотоцикл под управлением молодого человека 2004 года рождения врезался в опору ЛЭП.К счастью, байкер не пострадал, а вот его «железному коню» потребуется ремонт. В ведомстве отмечают, что у мужчины не было прав и ехал он без регистрационного знака.