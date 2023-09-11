8,8 км автодороги Гусь-Хрустальный – Уршельский привели в нормативное состояние. Это поспособствует потоку туризма в национальном парке «Мещера», считают в министерстве транспорта и

8,8 км автодороги Гусь-Хрустальный – Уршельский привели в нормативное состояние. Это поспособствует потоку туризма в национальном парке «Мещера», считают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Трасса соединяет Гусь-Хрустальный с поселком Уршельский, в котором живут чуть более 3300 человек. Кроме того, ей пользуются жители еще 18 близлежащих населенных пунктов. В конце августа регион получил