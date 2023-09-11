6 сентября в КГТА состоялся открытый диалог с ректором КГТА Еленой Евгеньевной Лаврищевой в рамках проекта «Наш общий дом – Россия».

6 сентября в КГТА состоялся открытый диалог с ректором КГТА Еленой Евгеньевной Лаврищевой в рамках проекта «Наш общий дом – Россия».Участие в мероприятии также приняли Пронина Елена Викторовна – руководитель координационного центра ВлГУ, Калигина Ирина Алексеевна – директор МКУ «Управление культуры и молодежной политики» город Коврова и студенты КГТА и энергомеханического колледжа.Гости и участники обсуждали тему формирования гражданской ответственности. В качестве примера не раз была отмечена работа волонтеров КГТА в период пандемии, а также участие вуза в реализации городских и региональных проектов. Важным также является ответственность за выбор своей будущей профессии – наиболее актуальный вопрос для студенческой молодежи.В своем выступлении Елена Евгеньевна Лаврищева рассказала об опыте работы в Законодательном собрании Владимирской области – отличный пример активной гражданской позиции и формирования гражданской ответственности.Ректор поделилась, один из основных блоков задач в работе депутата был связан с наказами избирателей. Это большая персональная ответственность, которую необходимо взять на себя, решая проблемы людей. Елена Евгеньевна также рассказала студентам и гостям об основных проектах и достижениях, которые удалось достичь в рамках ее работы в Законодательном собрании.Ректор дополнила, что очень важно учиться брать на себя ответственность за принятие решения, открыто и с позитивом помогать людям – делать то, что любишь.По завершению выступления студенты вуза задавали вопросы: интересовались планами по переоборудованию спортивной площадки вуза и реконструкции внутреннего дворика академии. Ребята обозначили, что им интересно развитие фиджитал-спорта в вузе и поддержка команды робототехники KSTA-team.Мероприятие организовано координационным центром ВлГУ при поддержке Совета ректоров вузов Владимирской области.Реклама.