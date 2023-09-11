В Киржаче появилось новое арт-пространство. Здесь можно полюбоваться творениями известного...

В Киржаче появилось новое арт-пространство.Здесь можно полюбоваться творениями известного керамиста Ирины Паньковской, поучаствовать в мастер-классах. О новом туристическом объекте и его хозяйке - Александра Лебедикова.Космическая мелодия лепесткового барабана открывает "портал" в мир вдохновения, помогает настроиться на работу - рассказывает мастерица Ирина Паньковская. Вот уже почти пятнадцать лет жительница Киржача создает свою магическую Вселенную с вымышленными персонажами, которых лепит из глины. Все узоры и фигурки выполнены в авторской технике. Это работа в несколько этапов.Ирина Паньковская, художница, керамистка:- Это рисунок по сырой глине - основной рисунок я наношу когда глина сырая и после первого обжига я его уже дорабатываю, затираю какой-то глазурью контрастной и уже приступаю к росписи основной глазурями цветными.За росписью следует обжиг в электрической печи. Температура здесь - более тысячи градусов. Работать нужно с осторожностью, говорит ИринаИрина Паньковская, художница, керамистка:- Вот такая вот вытяжка обязательно идет для того, чтобы все испарения уходили. Потому что при обжиге идет испарение очень вредное. Потому что все эти эти краски керамические- химикаты.В мастерской Ирины растут сказочные цветы, поют волшебные птицы, живут ангелы. Эти образы рождаются у керамистки во снах и наяву.Ирина Паньковская, художница, керамистка:- Что-то должно всегда двигаться, происходить какие-то события. Вот это очень сильно вдохновляет. Ну и, конечно, детство. Моя любимая цитата: "Художники - это выжившие дети". Они, наверное, задержались в детстве и реализуют свои детские мечты. И я от своей мечты не отказалась. Я с детства была на 100% уверена, что ничего другого, кроме как рисовать я не умею и не хочу.Настоящее "волшебство" Ирина создает и в интерьере. Пол шашечками, декоративные шляпки, мятный буфет. Каждый кто заходит в салон - словно попадает на страницы произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" - одной из любимых сказок мастерицы. Главная "изюминка" этого зала - авторское зеркало. Раму для него сделали киржачские аргуны.Ирина Паньковская, художница, керамистка:- Здесь, в принципе вся цветовая гамма салона. И вот этот вот пол шашечками, о котором я мечтала. По всей России не могли найти эти шашечки и привезли его из Питера. Поэтому это зеркало - это моя гордость. Было очень много брака. Я столько слез перелила - это вообще не передать. Я столько переживала. Конечно, очень фундаментальная для меня лично работа.Терпение и смелость - то, что необходимо каждому художнику - уверена Ирина Паньковская. Ведь только благодаря этим качествам можно создать что-то поистине уникальное.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"