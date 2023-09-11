Ремонт проезжей части М-7 в черте Покрова уже завершился. Проконтролировать как он выполнен приехал губернатор. Александр Авдеев обсудил дальнейшее благоустройство обочин с директором

Ремонт проезжей части М-7 в черте Покрова уже завершился. Проконтролировать как он выполнен приехал губернатор. Александр Авдеев обсудил дальнейшее благоустройство обочин с директором Упрдора. Рабочая поездка состоялась 9 сентября, сообщили в правительстве области. Александр Авдеев обсудил дальнейшее благоустройство обочин с директором Упрдора и главой администрации Петушинского района. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Покров с его