В монастыре загорелось здание трапезной палаты. Огонь вспыхнул около часа ночи, спасателей вызвали поздно – к моменту их приезда пламя успело распространиться. На пожаре пострадали две

В монастыре загорелось здание трапезной палаты. Огонь вспыхнул около часа ночи, спасателей вызвали поздно – к моменту их приезда пламя успело распространиться. На пожаре пострадали две женщины, одна из них погибла. Звонок в тревожное ведомство поступил в 1:26. Загорелось здание трапезной палаты в Ризоположенском женском монастыре, в помещении проживали прихожане. На место выехали 37 спасателей