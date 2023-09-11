Ночью 11 сентября в туристической столице Владимирской области вспыхнул Ризоположенский монастырь.

Ночью 11 сентября в туристической столице Владимирской области вспыхнул Ризоположенский монастырь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.Спасатели получили сообщение о возгорании в 1.26 и немедленно выехали на место происшествия. Огнеборцы обнаружили, что пламя охватило трапезную палату.Сотрудники МЧС эвакуировали людей. Одна из женщин отравилась угарным газам и была передана медикам.Общая площадь возгорания составила около 450 кв. метров. Огонь уничтожил крышу монастыря, внутреннюю отделку и имущество. Самое страшное, что время пожара погибла 83-летняя старушка.