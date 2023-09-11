В Вязниках прокурор требует лишить «прав» водителей с диагнозом параноидная шизофрения. Как...

В Вязниках прокурор требует лишить «прав» водителей с диагнозом параноидная шизофрения.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.В результате установлено, что мужчина (житель города Вязники) состоит под диспансерным наблюдением в учреждении здравоохранения с диагнозом параноидная шизофрения.Дело в том, что ему было выдано водительское удостоверение категории «В» со сроком действия до 2025 года.«Управление автомобилем лицами, имеющими медицинские противопоказания к указанному виду деятельности, способно усугубить эту вероятность, ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения…» - уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.По результатам проверки прокурор обратился в Вязниковский городской суд с требованиями прекратить действие права водителя на управление транспортными средствами.Как оказалось, аналогичные иски (после проверки) были заявлены и в отношении ещё троих граждан.Фото: pxfuel.com