В Юрьевце аварийный дом 1900 года постройки расселили лишь благодаря вмешательству...

В Юрьевце аварийный дом 1900 года постройки расселили лишь благодаря вмешательству прокуратуры.Как стало известно, многоквартирный жилой дом № 3 по улице 181-й км мкр. Юрьевец (города Владимира), 1900 года постройки, в 2014 году признан аварийным. И здание запланировали снести.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области уточняет, что срок расселения изначально был установлен «1 марта 2020 года», но позднее администрацией города продлён до 31 декабря 2023 года.Вместе с тем, согласно заключению, техническое состояние конструкций здания оценивалось как «недопустимое и аварийное».Уточняется, что физический износ дома – 71%. И повреждения свидетельствовали о возможности обрушения строения.По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к администрации Владимира о немедленном отселении граждан из аварийного многоквартирного дома.Сообщается, что в настоящее время всем жильцам многострадального аварийного дома предоставлено благоустроенное жильё.Фото: pxfuel.com