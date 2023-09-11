Они вступили в силу 6 сентября. Основные изменения коснулись местных жителей, сообщили в управлении МЧС по региону. Так, в пункте 1.6. указаны все запреты, которые могут появится в ближайшее

Они вступили в силу 6 сентября. Основные изменения коснулись местных жителей, сообщили в управлении МЧС по региону. Так, в пункте 1.6. указаны все запреты, которые могут появится в ближайшее время в связи сезонными рисками. Так, возможно, запретят пользоваться маломерными судами, гидроциклами, купаться, выходить на лёд, когда он тает. В пункте 7.4. изменили безопасную толщину льда