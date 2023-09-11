Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области рассказал о предварительных...

Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области рассказал о предварительных итогах выборов в Законодательное СобраниеИ вновь к одной из главных тем дня. Жители региона сделали свой выбор. Трехдневное голосование завершено. Какими были выборы в Законодательное Собрание 8-ого созыва? И каковы их предварительные итоги? О них этим утром "Вестям" рассказал Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области. С главой облизбиркома беседовала Мария Платанюк.