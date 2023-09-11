Соответствующий указ Президент подписал сегодня, сообщили в мэрии. Напомним, ранее мы писали о том, что присвоение почетного звания обсуждалось неоднократно. Впервые инициативу всерьез

Соответствующий указ Президент подписал сегодня, сообщили в мэрии. Напомним, ранее мы писали о том, что присвоение почетного звания обсуждалось неоднократно. Впервые инициативу всерьез обсудили в 2021 году. Тогда идею поддержали 77 некоммерческих организаций. Недавно на заседании Российского организационного комитета «Победа» Владимир Путин поддержал предложение губернатора Авдеева о присвоении городу почетного звания. Сегодня, 11 сентября, Владимир официально