Во Владимире местному жителю вынесли приговор за жестокое убийство товарища. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина избивал несчастного, пока не заболела рука. Тогда злоумышленник

Во Владимире местному жителю вынесли приговор за жестокое убийство товарища. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина избивал несчастного, пока не заболела рука. Тогда злоумышленник решил просто задушить его. Трагедия произошла 15 января этого года. Владимирец пригласил в гости знакомого – бывшего мужа сожительницы, с которым они любили вместе выпить. В какой-то момент опьяневший приятель решил