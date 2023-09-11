Во Владимире местному жителю вынесли приговор за жестокое убийство товарища. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина избивал несчастного, пока не заболела рука. Тогда злоумышленник
<a href="https://33live.ru/novosti/11-09-2023-vladimirec-reshil-zadushit-gostya-kogda-emu-pokazalos-chto-tot-pytalsya-ukrast-dengi-iz-pod-ego-matrasa.html" target="_blank">Владимирец решил задушить гостя, когда ему показалось, что тот пытался украсть деньги из-под его матраса</a> - Во Владимире местному жителю вынесли приговор за жестокое убийство товарища. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина избивал несчастного, пока не заболела рука. Тогда злоумышленник
[url=https://33live.ru/novosti/11-09-2023-vladimirec-reshil-zadushit-gostya-kogda-emu-pokazalos-chto-tot-pytalsya-ukrast-dengi-iz-pod-ego-matrasa.html]Владимирец решил задушить гостя, когда ему показалось, что тот пытался украсть деньги из-под его матраса[/url] - Во Владимире местному жителю вынесли приговор за жестокое убийство товарища. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчина избивал несчастного, пока не заболела рука. Тогда злоумышленник