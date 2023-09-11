По уровню нехватки кадров Владимирская область находится в лидерах среди регионов России, уступая лишь Чукотскому АО, Херсонской и Ивановской областям.

По уровню нехватки кадров Владимирская область находится в лидерах среди регионов России, уступая лишь Чукотскому АО, Херсонской и Ивановской областям. К такому выводу пришли аналитики службы исследований .В 33-м регионе на 1 свободное место есть всего 2 соискателя. В среднем же по стране на 1 вакансию приходится 3,4 резюме.Наиболее остро ощущается дефицит специалистов рабочих профессий. Кадровый голод заметен в отраслях строительства, сельского хозяйства, в фармацевтике, автомобильном бизнесе и сфере торговли.