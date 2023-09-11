Руслан Рафиков отличился на дистанции 500 метров среди мужчин. Он показал лучший результат – 37,42 секунды, сообщили в министерстве спорта области. Соревнования проходили в Коломне. В них

Руслан Рафиков отличился на дистанции 500 метров среди мужчин. Он показал лучший результат – 37,42 секунды, сообщили в министерстве спорта области. Соревнования проходили в Коломне. В них приняли участие 175 спортсменов из 14 регионов страны, в том числе 8 участников, которые представляли Владимирскую область. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: министерство спорта области