Во Владимире на два дня ограничили движение транспорта по улице Мира. Об этом информирует...

Во Владимире на два дня ограничили движение транспорта по улице Мира.Об этом информирует администрация Владимира. Закрыта для транспорта улица Мира на участке от пересечения с проспектом Строителей до дома №9 "А" с 00:00 11 сентября до 23:00 12 сентября.Транспорт будет направлен в объезд по проспекту Строителей, улице Горького и Октябрьскому проспекту.Также в связи с проведением работ по техническому перевооружению участков тепловых сетей на это время движение автобусов маршрутов №№ 11С, 23, 55С, троллейбусов № 10 будет осуществляться следующим образом:Автобусы маршрута № 11С на участке от остановочного пункта "Марьинка" до "Центрального парка" будут следовать через остановочные "ул. Белоконской", "ул. Гастелло", "Владимирский государственный университет", "Площадь Ленина" и "Всполье".Автобусы маршрута № 23 от остановочного пункта "ул. Куйбышева" будут следовать до остановочного пункта "Дворец творчества юных".Автобус маршрута № 55С от остановочного пункта "Злобино" будет следовать до остановочного пункта "Дворец творчества юных".Троллейбусы маршрута № 10 в период проведения аварийных работ поедут от остановочного пункта "ул. Балакирева" до "ВЭМЗ" по ул. Мира. А на участке от остановочного пункта "Марьинка" до "Центрального парка" будут осуществлять перевозку пассажиров через "ул. Белоконской", "ул. Гастелло", "Владимирский государственный университет", "Площадь Ленина" и "Всполье"Уточняется, что и 16 сентября с 10:00 до 24:00 движение ограничат с поэтапным перекрытием дороги по трем полосам. Рабочие будут восстанавливать асфальт.Фото: pxfuel.com