7 сентября 2023 года на площадке МАОУ ДО г. Владимир «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» состоялось открытие пленэра молодых художников группы «Art-Navis».

7 сентября 2023 года, накануне священной для нашего Отечества даты, 80-летия освобождения Донбасса, во Владимире, на площадке МАОУ ДО г. Владимир «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» состоялось открытие пленэра молодых художников группы «Art-Navis», в котором приняли участие и воспитанники изостудий, и художники-любители Владимирской области.Пленэр проходил в течение 5 дней и стал одним из этапов благотворительной акции «Художники Владимирской земли жителям города Докучаевска ДНР «Мой край в судьбе моей Отчизны», начатой в августе 2023 г. по инициативе общественных организаций региона: ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы», НП «Владимирская региональная ассоциация медиаторов» и ВРО ООМПО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ».Благотворительную акцию поддержали Общественная палата Владимирской области, Владимирский филиал РАНХиГС, Владимирское отделение Союза художников России. Она посвящена подготовке к празднованию в 2024 году 80-летия Владимирской области и 70-летия г. Докучаевск Донецкой Народной Республики.В открытии пленэра приняли участие владимирские художники, представители органов государственного управления, местного самоуправления, общественных организаций, выпускники и студенты высших учебных заведений, воспитанники изостудий и художественных школ Владимира.Участников пленэра приветствовали: Старикова Т.В., заместитель директора Владимирского филиала РАНХиГС, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью Общественной палаты Владимирской области, Холин Д.А., председатель Владимирского областного отделения ВТОО «Союз художников России», Паевская А.Я., Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Общественной палаты региона, Севастьянов В.П., Заслуженный художник РФ, почетный член Российской Академии художеств, Конотопов И.В., руководитель молодых художников группы «Art-Navis».Красивые песни о России, Владимирской земле, Донбассе подарили вокальная группа «Владимир» (руководитель Е. Татаринова), лауреаты Всероссийских и областных конкурсов эстрадной песни Л. Меликян.Гражданскую позицию, высокую духовность, патриотизм, готовность внести свой вклад в общую Победу над нацизмом, поддержать в непростое время жителей Донбасса, подарить им радость своим творчеством, проявили все участники встречи, которая объединила единомышленников.В настоящее время в Оргкомитет уже переданы 15 картин от владимирских художников- членов Союза художников РФ, полотна из частных коллекций членов наших организаций и просто жителей Владимирской области, почитателей живописи. Среди них работы Заслуженного художника РФ Ткачева Ю.К., Заслуженного художника РФ Кувина А.И., Заслуженного художника РФ Севастьянова В.П., членов Союза художников Бондаренко Н.М., Лещева В.Л., Мочалина А.Н. и др.Все картины, собранные из коллекций художников-профессионалов, из частных коллекций, а также полотна, написанные в рамках пленэра, будут переданы в дар культурным и образовательным организациям г. Докучаевск ДНР.В сентябре-октябре 2023 г. планируется проведение выставок художественных полотен в областном центре во Владимирском филиале РАНХиГС и в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» во Владимирской области, а в ноябре 2023 - проведение выставки, переданных в дар картин в г. Докучаевск.Организаторы благотворительной акции благодарят всех, кто поддержал ее проведение, принимал в ней участие, оказал поддержку в организации пленэра, в том числе Владимирское областное отделение ВТОО «Союз художников России», владимирских художников, членов Общественной палаты региона, Администрацию г. Владимира.Особая благодарность коллективу МАОУ ДО г. Владимир «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» (руководитель Е.С. Евдокимова) за прекрасную организацию, теплоту и сердечность, проявленную к участникам пленэра.