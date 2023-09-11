Голубое топливо отключат временно, только на время проведения ремонтных работ на газопроводе, сообщили в мэрии. 12 сентября газа не будет с 9 утра до четырех часов дня в домах по адресам: ул.

Голубое топливо отключат временно, только на время проведения ремонтных работ на газопроводе, сообщили в мэрии. 12 сентября газа не будет с 9 утра до четырех часов дня в домах по адресам: ул. Верхняя Дуброва, д.28, д.28а, д.28б, д.28в. Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит свои извинения за неудобства. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!