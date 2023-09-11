Боголюбская икона Божией Матери – одна из первых икон, созданных на Руси. Ее научная реставрация велась больше ста лет, сообщают в ВСМЗ. Пришло время показать ее владимирцам и гостям

Боголюбская икона Божией Матери – одна из первых икон, созданных на Руси. Ее научная реставрация велась больше ста лет, сообщают в ВСМЗ. Пришло время показать ее владимирцам и гостям города. В Музее подчеркивают – это уникальный проект, а не просто экспозиция. Боголюбская икона Божией Матери была написана в 1158–1160-х годах по заказу князя Андрея Боголюбского.