Она называется «Трансформа». Авторы идеи – активисты-общественники из сообщества «Владимир будущего». На специальном сайте все желающие могут оставлять свои предложения по

Она называется «Трансформа». Авторы идеи – активисты-общественники из сообщества «Владимир будущего». На специальном сайте все желающие могут оставлять свои предложения по совершенствованию системы пассажирских перевозок. Общественники анонсировали появление платформы ещё в мае этого года. Артём Черней, сооснователь общественного движения «Владимир будущего» (4 МАЯ 2023 Г.) Мы хотим получить от горожан исчерпывающую обратную связь, которая позволит