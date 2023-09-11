Во Владимире заведено уголовное дело по нарушениям в работе скандально известного хостела. Еще в...

Во Владимире заведено уголовное дело по нарушениям в работе скандально известного хостела.Еще в июне "Вести" рассказывали, что из-за огромных долгов за коммунальные услуги на хостел "Шоколад" во Владимире наложен арест. А также про жалобы жителей на хозяев хотела.Хозяин "Шоколада" не платил за услуги энергоснабжения с 2019 года и накопил рекордную сумму долга - более 560 тысяч рублей. А соседи гостиницы эконом-класса говорят, что среди ее постояльцев и гостей - бомжи, алкоголики, и женщины легкого поведения,"Народный фронт" во Владимирской области связался с федеральным экспертом по ЖКХ Светланой Калининой. У нее, как сообщает пресс-служба НФ, "появились свои вопросы к хозяевам заведения":- кто принял подготовку дома к отопительному сезону, учитывая, что бойлер "захвачен" хостелом"?- и кто позволил допустить открытие хостела в нежилом помещении?Федеральный эксперт "Народного фронта" Светлана Калинина взяла проблему на контроль. Кроме того, к ситуации подключился СКР по Владимирской области.Уголовное дело возбудили по статье "Халатность".Фото: ГТРК "Владимир"