Во Владимирской области мужчина задушил бывшего мужа своей сожительницы.
Ленинским райсудом...
Во Владимирской области мужчина задушил бывшего мужа своей сожительницы.
Ленинским райсудом установлено, что 15 января пострадавший пришел к подсудимому в гости, и все они вместе стали распивать спиртное. Опьяневший гость прилег на кровать, а подсудимому показалось, что тот тянет руку под матрас, где были спрятаны документы и деньги.
В ярости стал бить пострадавшего. А когда заболела рука, перетащил жертву в другую комнату и задушил его, сдавив руками шею.
Виновному назначен срок - 11 лет 4 месяцев строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
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