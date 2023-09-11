Во Владимирской области мужчина задушил бывшего мужа своей сожительницы. Ленинским райсудом...

Во Владимирской области мужчина задушил бывшего мужа своей сожительницы.Ленинским райсудом установлено, что 15 января пострадавший пришел к подсудимому в гости, и все они вместе стали распивать спиртное. Опьяневший гость прилег на кровать, а подсудимому показалось, что тот тянет руку под матрас, где были спрятаны документы и деньги.В ярости стал бить пострадавшего. А когда заболела рука, перетащил жертву в другую комнату и задушил его, сдавив руками шею.Виновному назначен срок - 11 лет 4 месяцев строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com