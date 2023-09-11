Во Владимирской области на выборах в ЗС проголосовал каждый четвертый избиратель. На выборах...

Во Владимирской области на выборах в ЗС проголосовал каждый четвертый избиратель.На выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва явка избирателей, по предварительным данным, составила 24,77%, сообщил облизбирком.- самая низкая в Петушинском районе – 18,87 %- самая высокая в Меленковском районе – 52,76 %- в выборах приняли участие 268 448 избирателейНа избирательных участках Владимирской области работали 3000 наблюдателей, 36 представителей средств массовой информации.Предварительные итоги голосования по единому и одномандатным округам на сайтеНапомним, что - по предварительным данным - результаты голосования распределились следующим образом:Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ – 6,63%Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 14,02%Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 4,83%ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ – 6,06%Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 55,47%Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России – 10,39%Фото: облизбирком.