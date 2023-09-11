Во Владимирской области огромные стаи птиц готовятся к отлету в жаркие страны. Уникальное явление...

Во Владимирской области огромные стаи птиц готовятся к отлету в жаркие страны.Уникальное явление в Суздале - целые облака птиц - стаи грачей, которые готовятся к перелёту в южные страны.В воздушном танце птицы кружатся над куполами старинных церквей. Их движения синхронны и действительно впечатляют. Учёные называют это явление скоординированного полёта "мурмурцией". Как пишет автор видео, свой полёт суздальские грачи начинают после заката. Вести наблюдение лучше всего со стороны старинных валов Кремля. В начале будут небольшие перелёты, чуть позже птицы все вместе взмывают вверх - как на видео.(Видео ВК Русский Дух: путешествия, фотопроекты, праздники)