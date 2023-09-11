Правоохранители 33-го региона пошли навстречу 86-летней гражданке Республики Беларусь и в кратчайшие сроки выдали ей вид на жительство.
Правоохранители 33-го региона пошли навстречу 86-летней гражданке Республики Беларусь и в кратчайшие сроки выдали ей вид на жительство. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Дочь пенсионерки пришла в Управление по вопросам миграции с просьбой помочь её старенькой маме.
«Учитывая жизненные обстоятельства гражданки, возраст и состояние здоровья, руководством регионального миграционного подразделения по согласованию с Главным управлением по вопросам миграции МВД России было принято решение о приёме документов на оформление вида на жительство без предоставления медицинских справок на дому», – говорится в сообщении ведомства.
Сотрудница Управления приехала к бабушке домой и вручила документы, поздравив и пожелав крепкого здоровья.