Правоохранители 33-го региона пошли навстречу 86-летней гражданке Республики Беларусь и в кратчайшие сроки выдали ей вид на жительство.

Правоохранители 33-го региона пошли навстречу 86-летней гражданке Республики Беларусь и в кратчайшие сроки выдали ей вид на жительство. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Дочь пенсионерки пришла в Управление по вопросам миграции с просьбой помочь её старенькой маме.«Учитывая жизненные обстоятельства гражданки, возраст и состояние здоровья, руководством регионального миграционного подразделения по согласованию с Главным управлением по вопросам миграции МВД России было принято решение о приёме документов на оформление вида на жительство без предоставления медицинских справок на дому», – говорится в сообщении ведомства.Сотрудница Управления приехала к бабушке домой и вручила документы, поздравив и пожелав крепкого здоровья.