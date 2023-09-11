Во Владимирской области строительство канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино вышло...

Во Владимирской области строительство канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино вышло на финишную прямую.Пресс-служба регионального правительства сообщила, что заместитель губернатора Сергей Волков и министр ЖКХ Владимирской области Елена Семенова проверили, как ведётся строительство канализационных очистных сооружений в деревне Вяткино Судогодского района.Результат — на 90 процентов работы выполнены.Уточняется, что проект предусматривает создание очистных сооружений производительностью 0,96 тыс. м3/сутки, прокладку 1034 м сетей канализации и 616,5 м сетей водоснабжения. Его стоимость – 194,2 млн рублей.«Реализация проекта обусловлена неудовлетворительным состоянием существующих очистных сооружений, введённых в эксплуатацию в 1976 году. Их износ составляет 100 процентов, в результате чего концентрация загрязняющих веществ в Чёрной Речке превышает предельно-допустимые значения…» - сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Известно, что новые сооружения обеспечат двухуровневую – механическую и биологическую – очистку сточных вод.К настоящему времени очистные сооружения смонтированы, пожарные резервуары обвалованы, завершается монтаж оборудования в производственном здании.Поставка теплового пункта запланирована на середину сентября.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области