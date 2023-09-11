Во Владимирской области уничтожают заболевших оспой овец и коз. По данным очевидцев уничтожено в...

Во Владимирской области уничтожают заболевших оспой овец и коз.По данным очевидцев уничтожено в Гусь-Хрустальном районе уничтожено 90 голов овец и коз.Дело в том, что селе Моругино обнаружен новый очаг заболевания оспой коз и овец.Указом главы Владимирской области там, в радиусе 5 километров, введен режим карантина на три недели. Запрещено лечить больных и восприимчивых животных, вывозить их, собирать пух, шерсть и молоко.Напомним, что ранее во Владимирской области выявлены 4 вспышки заболевания оспой овец и коз - в Петушинском и Собинском районах.Фото: https://www.pxfuel.com/en