Во Владимирской области уничтожают заболевших оспой овец и коз.
По данным очевидцев уничтожено в...
Во Владимирской области уничтожают заболевших оспой овец и коз.
По данным очевидцев уничтожено в Гусь-Хрустальном районе уничтожено 90 голов овец и коз.
Дело в том, что селе Моругино обнаружен новый очаг заболевания оспой коз и овец.
Указом главы Владимирской области там, в радиусе 5 километров, введен режим карантина на три недели. Запрещено лечить больных и восприимчивых животных, вывозить их, собирать пух, шерсть и молоко.
Напомним, что ранее во Владимирской области выявлены 4 вспышки заболевания оспой овец и коз - в Петушинском и Собинском районах.
Фото: https://www.pxfuel.com/en