Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Александрова, который...
Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Александрова, который организовал азартные игры в кафе.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области, возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Александрова.
Мужчина подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр.
Выяснилось, что подозреваемый в мае 2023 года в одном из кафе Струнино незаконно разместил игровое оборудование и проводил там азартные игры.
В какой-то момент его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, узнавшие о происходящем.
Игровое оборудование было изъято следователем СК, а подозреваемый допрошен.
Как итог: в отношении организатора азартных игр избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время допрашиваются свидетели, осматривается изъятое оборудование и другие вещественные доказательства.
Фото: pxfuel.com