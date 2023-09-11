Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Александрова, который...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Александрова, который организовал азартные игры в кафе.Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области, возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Александрова.Мужчина подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр.Выяснилось, что подозреваемый в мае 2023 года в одном из кафе Струнино незаконно разместил игровое оборудование и проводил там азартные игры.В какой-то момент его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, узнавшие о происходящем.Игровое оборудование было изъято следователем СК, а подозреваемый допрошен.Как итог: в отношении организатора азартных игр избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время допрашиваются свидетели, осматривается изъятое оборудование и другие вещественные доказательства.Фото: pxfuel.com