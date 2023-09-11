Во владимирском филиале РАНХиГС прошло обсуждение состоявшихся выборов В зале собрались политики,...

Во владимирском филиале РАНХиГС прошло обсуждение состоявшихся выборовВ зале собрались политики, депутаты Заксобрания 7 созыва, общественники. Что они думают о прошедших выборах и какие проблемы выявили? Расскажет Анастасия Сахарова.Сегодня у людей изменилось восприятие власти. И каждый отданный голос - это выбор сознательный. Об этом заявил заместитель председателя Законодательного собрания 7 созыва Роман Кавинов.- Общество находится в состоянии повышенной тревоги, по понятным причинам.. В состоянии повышенной мобилизации, тоже по понятным причинам. Люди уже более вдумчиво начинают подходить к вопросу: а нужны ли перемены любой ценой?По словам депутата 7 созыва Ивана Алтухова, несмотря на то, что явка была невысокой: около 25 процентов, проголосовали те, кому небезразлична судьба региона.- Часть из них говорят так: мы со всем согласны, мы поддерживаем Президента, поддерживаем все правящие партии, и на выборы не считаем нужным идти. Другие говорят: здесь все плохие, все какие-то редиски, мы никуда не пойдем. Есть и такая позиция.Более жесткой позиции придерживается юрист и общественник Роман Ардыкуца. Он входит в состав штаба общественного наблюдения. И лично посетил несколько десятков избирательных участков на предмет нарушений.- Вы понимаете, что вы не можете даже дойти до избирательного участка. Через Госуслуги зарегистрироваться, сидя на туалете, на стульчаке на своем проголосовать. О чем вообще.Ты вообще теряешь любое моральное право критиковать власть в перспективе, потому что настолько мелко не принимаешь участие в этой власти.Штаб общественного наблюдения распахнул двери для всех неравнодушных к будущему региона граждан. Здесь работали две с половиной тысячи наблюдателей. И больше половины из них - молодые люди.- И люди знают, что это общественный наблюдатель, а не кто-то там из комиссии, или кто-то представленный из органов местного самоуправления. Это человек-доброволец, который пришел и наблюдает и представляет интересы людей. Это очень важно!!Благодаря электронному голосованию, избирательное право стало доступным и понятно каждому, в том числе людям с ограниченными возможностями. Об этом говорит и уполномоченный по правам человека Людмила Романова. По ее словам, за эту пятилетку работа проведена колоссальная. Поэтому жалоб фактически не было.- Где мне голосовать, где мой избирательный участок, я пришел, а меня отправили в другой, я не знаю, куда идти. В этом году ни одного такого обращения не было, что человек потерялся.Состав Законодательного собрания в этом году обновится на 70 процентов. И региону нужны ответственные депутаты, которые смогут взаимодействовать друг с другом и спросить, если нужно, с самого губернатора.- За этот год Александр Авдеев показал себя будто бы человеком без эмоций, но очень технологичным. И он на протяжении этого года показывал умение работать в хозяйственной повестке.- Мы хотим новые отремонтированные дороги, детские сады, школы, благоустроенные площадки, детские. А это всё работа депутатского корпуса вместе с правительством региона.Власть народа по-прежнему выражается через выборы. И от каждого зависит, насколько прозрачными и честными они будут.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. "Вести-Владимир".