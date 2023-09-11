Врачу «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» вынесен суровый...

Врачу «Государственного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» вынесен суровый приговор за взятки.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему руководителю бюро – филиала № 19, врачу по медико-социальной экспертизе ФКУ «Государственное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области» Минтруда России.Следствием и судом установлено, что осужденный с июля 2014 по апрель 2020 года за незаконные денежные вознаграждения (от 15 до 90 тысяч рублей), а всего на сумму более 670 000 рублей, в нарушение установленного порядка принимал решения о присвоении гражданам группы инвалидности.Сообщается, что мужчина подписывал справки и выписки из актов освидетельствования признанных инвалидами граждан, «содержащие заведомо ложные сведения».На основании этих документов территориальным отделением Пенсионного фонда России пациентам незаконно выплачивались социальные пенсии и единовременные денежные выплаты.Кроме того, в ходе расследования наложен арест на автомобиль обвиняемого, стоимостью 2,1 млн. рублей.Приговором суда мужчине назначено лишение свободы на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф - 1 млн. 800 тысяч рублей («с лишением права занимать отдельные должности или заниматься определённой деятельностью, на срок 3 года»).Фото: pxfuel.com