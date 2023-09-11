Выборы в Законодательное Собрание: как прошло закрытие избирательных участков во Владимире? Выборы...

Выборы в Законодательное Собрание: как прошло закрытие избирательных участков во Владимире?Выборы в Законодательное Собрание прошли в трехдневном формате. Жители региона голосовали 8, 9 и 10 сентября. Все это время за народным волеизъявлением наблюдали наши журналисты. Вера Куликова побывала на закрытии избирательных участков.Воскресенье, половина восьмого вечера. 25 школа города Владимира. На улице ни души. Горят окна в крыле, в котором работают участковые избирательные комиссии. За несколько минут до закрытия участков пришли несколько запоздавших избирателей.Геннадий Журавленко, избиратель:- Я патриот своей Родины, то есть поэтому голосую всегда, не пропускаю. У меня рабочий день такой, поэтому старался успеть.У Геннадия Журавленко к депутатам нового созыва Заксобрания есть пожелание-обратить внимание на пенсионеров, увеличить размер пенсии.- Может для пенсионеров сделать получше. Льготы есть, но обратить внимание.Екатерина председателем УИКа работает 4 года, а в комиссии уже 15 лет.Екатерина Тарасеева, председатель УИК № 415 комиссии Октябрьского района г. Владимира:- У нас выборы прошли как всегда легко, хорошо! Без всяких жалоб, эксцессов. Все в штатном режиме отработали.Менее активно чем в предыдущие годы. Но если сравнивать именно эти выборы, то сегодня был более активный день по явки, чем те 2 предыдущих.И вот двадцать ноль ноль. Участки закрываются.- Уважаемые присутствующие. Сейчас 20 часов! Время голосования завершилось!Неиспользованные бюллетени собирают, пересчитывают и гасят. У каждого отрезают уголок. Использовать их уже невозможно. Все это сдается потом в территориальную комиссию. И вот наступает долгожданный момент подсчета голосов. Сначала подсчитывают голоса в выездных урнах и только после этого приступают к подсчету основных. Как и везде на участке работают наблюдатели.Вера Куликова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".