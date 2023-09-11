Трое из четырёх избирателей в регионе не стали принимать участие в выборах депутатов областного парламента. Таковы предварительные результаты голосования во Владимирской области. По
<a href="https://33live.ru/novosti/11-09-2023-za-edinuyu-rossiyu-progolosovali-14-izbiratelej-oblasti-odnako-v-zs-veroyatno-vse-zhe-ustanovitsya-partijnaya-monopoliya.html" target="_blank">За «Единую Россию» проголосовали 14% избирателей области, однако в ЗС, вероятно, все же установится партийная монополия</a> - Трое из четырёх избирателей в регионе не стали принимать участие в выборах депутатов областного парламента. Таковы предварительные результаты голосования во Владимирской области. По
[url=https://33live.ru/novosti/11-09-2023-za-edinuyu-rossiyu-progolosovali-14-izbiratelej-oblasti-odnako-v-zs-veroyatno-vse-zhe-ustanovitsya-partijnaya-monopoliya.html]За «Единую Россию» проголосовали 14% избирателей области, однако в ЗС, вероятно, все же установится партийная монополия[/url] - Трое из четырёх избирателей в регионе не стали принимать участие в выборах депутатов областного парламента. Таковы предварительные результаты голосования во Владимирской области. По