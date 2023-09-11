Трое из четырёх избирателей в регионе не стали принимать участие в выборах депутатов областного парламента. Таковы предварительные результаты голосования во Владимирской области. По

Трое из четырёх избирателей в регионе не стали принимать участие в выборах депутатов областного парламента. Таковы предварительные результаты голосования во Владимирской области. По информации региональной Избирательной комиссии, проголосовать на участки пришли менее четверти из всех избирателей. На аналогичных выборах в 2018-м и 2013-м годах явка была выше. Причем тогда жители области голосовали в течение только