Вечером, 9 сентября, недалеко от деревни Тереховицы заблудились мужчина и женщина. По информации местных жителей, пара отправилась гулять к озеру Большое Урсово. Примерно в 20:10 их близкие

Вечером, 9 сентября, недалеко от деревни Тереховицы заблудились мужчина и женщина. По информации местных жителей, пара отправилась гулять к озеру Большое Урсово. Примерно в 20:10 их близкие забили тревогу, и сообщили о случившемся в отделение РОССОЮЗСПАСА. Потерявшихся нашли и доставили домой. К счастью, мужчина и женщина не пострадали. На следующий день в деревне Тынцы Камешковского