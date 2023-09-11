В 2023 году Александрову и Александровскому кремлю исполняется 510 лет.

В 2023 году Александрову и Александровскому кремлю исполняется 510 лет. Музейным откликом на это событие и одним из средств знакомства с историей небольшого провинциального города Владимирской области знаменитого своей богатой историей является выездная выставка «Александровская слобода – забытая столица России». Проект, транслирующий другим регионам историю грозненского стольного града, претерпел серьезные преобразования, в результате которых значительно обогатился во всех смыслах, представ в новом современном формате. За 7 лет существования «гастрольную» выставку Музея Ивана Грозного видели в разных областях. Теперь же, «заново рожденная», она предстала в Муроме, затем, в финале этого года, она еще раз обновится и «покажет себя во всей красе» «на родине» – в музее-заповеднике, после чего отправится в Ступино, а еще в 2024 году ее уже ждут в Ростовской области, в станице Вёшенская.О серьезной научно-исследовательской работе над новым, по сути, проектом, об интересных экспонатах поведала научный сотрудник музея-заповедника Анастасия Лакиза: «Концепция осталась прежней – выставка рассказывает о беспрецедентном эпизоде в отечественной истории – превращении великокняжеской и царской загородной резиденции в фактическую столицу России. Предметный ряд получил дополнительное наполнение, в первую очередь раритетами XVI в., – найденными при раскопках археологическими деталями (изразцы, фрагменты плиточного пола и кровель царской резиденции), новыми фондовыми поступлениями, образцами царской посуды, тканей, реконструкциями костюмов и т.д. Все это позволит более образно раскрыть самые значимые эпизоды средневековой Александровской слободы: учреждение опричнины, «революционные» реформы, царские свадьбы, пышные посольские приемы, а главное – объемно представить многогранную личность Ивана Грозного».Костюмы заслуживают отдельного внимания. «Стрелец» был изготовлен буквально накануне, к ежегодному событийному фестивалю «Иванов день». На выставке этот костюм дополнит иллюстрацию рассказа о военных реформах и встрече заграничных дипломатов (предметный ряд будет внушительным и за счет средневекового оружия). «Опричник» сопровождает визуализацию того периода, когда Слобода стала центром опричных земель и, по сути, государством в государстве. Кстати, для этой цели служит и копия поддона подсвечника XVI в. с первым сохранившимся изображением «верного пса» государя. (Реплика выполнена специально для этого проекта).Костюмы тоже отправились в первое турне. Здесь же и реконструкция кики – очень красивого головного убора, который, наряду с золотным шитьем и вышивкой с драгоценными камнями, поможет описать повседневную жизнь цариц. С этим связан и рассказ о царских свадьбах, имевших большое политическое значение. Впервые в формате передвижной выставки реконструирован интерьер Сенника постельного – палаты для первой брачной ночи.Отдельный блок рассказывает о книгопечатании, поскольку в Александровской слободе по велению государя была открыта первая провинциальная типография (штамба). Для визуализации этой истории в витринах размещены настоящие раритеты – Часовник, выпущенный в Слободе при государе, и «Канон Ангелу Грозному воеводе», который сочинил сам царь, известный как искусный литературный деятель, подписав псевдонимом «Парфений Уродивый» (для обоих фолиантов это первые «гастроли»).Вообще многие предметы, ранее находившиеся в постоянных экспозициях музея-заповедника, специально были «освобождены от службы» для наполнения этой выставки.Визуальный ряд прекрасно дополняют и два больших полотна, написанных по заказу музея в уникальном жанре миниатюр из Лицевого летописного свода. Картины проиллюстрируют работу печатни и царскую свадьбу.Выставка дает реалистичное и образное представление о той эпохе, когда Александровская слобода неожиданно затмила на политическом небосклоне саму Москву. Очень красочно опричная столица описана Алексеем Толстым в романе «Князь Серебряный»: «Дорога от Москвы до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспрестанно скакали по ней царские гонцы, толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балалайками... Все это шумело, пело, ругалось... ». Презентация проекта, который будет работать всего месяц, прошла и в режиме онлайн на платформе Культура.РФ LIVE (теперь ее можно посмотреть в записи).