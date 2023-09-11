Владимирский драмтеатр открыл прием заявок на участием в первом Театральном фестивале «Княгиня Ольга». Он пройдет в 2024 году с 7 по 15 августа, сообщили в правительстве региона. Праздник будут

Владимирский драмтеатр открыл прием заявок на участием в первом Театральном фестивале «Княгиня Ольга». Он пройдет в 2024 году с 7 по 15 августа, сообщили в правительстве региона. Праздник будут проводить раз в 3 года. В этот раз к участию приглашаются спектакли, в которых большинство персонажей женщинские, или же они должны быть посвящены женским судьбам. Тема