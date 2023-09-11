Житель Коврова лишился более 800 тысяч рублей из-за удалённого доступа к его банковском счёту. На...

Житель Коврова лишился более 800 тысяч рублей из-за удалённого доступа к его банковском счёту.На территории Владимирской области продолжается увеличение мошеннических переводов со счетов жителей региона.Так, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в прошлые выходные в органы полиции обратился житель Коврова, который сообщил, что 3 сентября текущего года ему позвонил неизвестный, представившийся работником одного из банков.Мужчина предложил установить потерпевшему на мобильный телефон специальную программу удаленного доступа к его счёту.И таким образом житель Коврова лишился более 800 тысяч рублей.Прокуратура Владимирской области предупреждает, что в случае получения звонков с требованиями о передаче денежных средств (или удалённом подключении к личным банковским счетам), следует тут же прекращать общение и не совершать каких-либо операций по переводу.Как стало известно, в 2023 году совершено более 3 000 подобных преступлений, общий ущерб от которых исчисляется сотнями миллионов рублей.Если вам позвонили телефонные мошенники, то необходимо обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112.Фото: pxfuel.com