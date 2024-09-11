Дым идет от местного асфальтового завода.

Жители Юрьев-Польского района Владимирской области бьют тревогу из-за неприятного запаха. Как оказалось он идет от местного асфальтового завода.Ситуация привела к возмущению в соцсетях и многочисленным жалобам. В ответ на общественное недовольство администрация города объявила о планах реконструкции завода к 2025 году с переходом на более экологически чистое газовое оборудование. Владелец завода выразил свои извинения и обещал улучшить обстановку. Также было уточнено, что дым с предприятия уходит в поля, а не на город.Однако, ответ не устроил горожан и не уменьшил их недовольство. Происходящее они называют экологической катастрофой. Напомним, ранее мы писали, что