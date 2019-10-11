Ксения Собчак согласилась с идеей, что нелюбовь к ней у обывателей не всегда обоснована. Якобы народ ненавидит теледиву потому, что это вошло в привычку.

Ксения Собчак согласилась с идеей, что нелюбовь к ней у обывателейне всегда обоснована. Якобы народ ненавидит теледиву потому, что это вошло впривычку.В "Сторис" своего "Инстаграм" Ксения Собчак опубликоваласкриншот публикации маркетолога Романа Тарасенко. В ней эксперт сравнивает теледивус голубем.Тарасенко пишет, что многие не любят голубей, хотя ониничего плохого никому не сделали. Не жалуют птиц мира только потому, что так заведено. По такому же принципу, по мнению Романа, многие негативно относятся к Ксении Собчак."И в голове прошла параллель, что Собчак – она как голуби.Хейтеришь и даже не понимаешь, за что и почему. Из-за какого-то стереотипа. Иэто точно не пост заступничества за Ксению, она сама кому хочешь оторвет яйцана лету. Это больше рассуждение про то, что мне жалко голубей. Может в душе онихорошие, а мы их так не любим. Просто так. Чтобы они не расслаблялись", -рассуждал Роман Тарасенко.Отметим, что пост маркетолога оценилаположительно. "Верные слова…" – подписала скриншот теледива, а после опубликоваласнимок, на котором она фотографирует голубя на камеру мобильного.Отметим, что о в последнее время говорят оченьмного. Вспоминают ее в основном в связи со скандальными выходками. Так, например, недавняясвадьба телеведущей с режиссером Константином Богомоловым наделала много шума.Многим не понравилось, что новобрачные приехали в ЗАГС на катафалке, а послевенчания в церкви устроили для гостей эротический перфоманс.