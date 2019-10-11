Забирал себе еду, бытовые приборы и даже машину

В Камешковском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на кражу и краже, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Весной и летом в полицию поступило несколько заявлений о пропаже имущества из дачных домов. Как правило, пропадала еда, бытовая техника, электроприборы, но у одного из потерпевших пропала машина.В течение нескольких недель полицейские нашли подозреваемого, а в середине июля его задержали. Следствию удалось насчитать 8 различных эпизодов с кражей из дачных домов с участием 19-летнего подростка.Обвиняемый вернул часть похищенного. Уголовное дело передано в суд.