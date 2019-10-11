Более двухсот первокурсников официально стали студентами.

Более двухсот первокурсников официально стали студентами. Праздник посвящения в студенты РАНХиГС прошел в Суздале.Этого дня ждут все первокурсники. Командный дух, новые знакомства и общение с деканами факультетов в дружеской обстановке. Во владимирском филиале РАНХиГС посвящение в студенты превращается в настоящий праздник.Мария Фомина, студентка первого курса Владимирского филиала РАНХиГС: "Это очень классное массовое мероприятие, которое заряжает тебя на весь год и на ближайшие пять лет моей учебы. Я хочу получить отсюда очень много классных, крутых эмоций и я думаю, у меня обязательно это получится!"Вся инициатива за теми, кого будут посвящать. Этот вечер для себя организуют сами первокурсники. Кураторы из старших групп помогают советами. На подготовку шоу - всего месяц. Такие "экстремальные" условия сближают ребят и дают отличный опыт, с которым не страшно принимать участие в других творческих событиях вуза.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС: "Всегда те, кто приходит к нам в филиал, чувствуют особую атмосферу. Первокурсникам надо понимать, в какой учебный вуз они пришли, что это президентская академия, как здесь надо себя вести. Это определенное негласное требование, традиции. Посвящение - это возможность все прочувствовать, что они стали частью очень значимого, очень сплоченного коллектива."На посвящение в студенты пришел актер Андрей Свиридов, известный по роли Гены в сериале "Универ". В этом году он вновь первокурсник - поступил во владимирский филиал в магистратуру. Перед посвящением в студенты, РАНХиГС организовал встречу с будущими абитуриентами вузов - школьниками. Ребята могли задать вопросы и получили ценные наставления: для успешной сдачи экзаменов и дальнейшего выбора профессии.Андрей Свиридов, актер: "Приятно вернуться энергетически в те моменты, которые прожил уже несколько раз. Это мое третье образование. И передать какие-то навыки, житейские ситуации, какой-то опыт, который приобретен, поделиться с молодежью. И дай бог, чтоб услышали."В завершении вечера - большой праздничный салют, ставший традицией посвящения в студенты РАНХиГС. Чтобы этот день навсегда запомнился первокурсникам. И зарядил энергией - двигаться дальше.Ольга Павловская, Александр Парфенов. "Вести-Владимир"