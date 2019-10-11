Это временное решение принято по многочисленным просьбам жителей Лунево.

Автобусный маршрут № 56 вместо рейса отправлением в 6.30 будет отправляться в 6.15 от остановки «Центральный рынок» и выполнять рейс до микрорайона Лунево. Это временное решение принято по многочисленным просьбам жителей Лунево. Сообщили в мэрии. Обратный рейс во Владимир будет осуществляться в 6.43 с прохождением в 6.55 через Турбазу «Ладога». Вопрос сохранения данного рейса в дальнейшем будет рассмотрен по результатам изучения пассажиропотока.