В Магнитогорске хоккеисты местного Металлурга встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ с Адмиралом из Владивостока. Основное время матча завершилось вничью. В овертайме же сильнее оказались гости. Итоговый счет – 4:3 в пользу моряков.

В Магнитогорске хоккеисты местного "Металлурга" встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" из Владивостока. Основное время матча завершилось вничью. В овертайме же сильнее оказались гости. Итоговый счет – 4:3 в пользу "моряков".В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Мерескин, Мартин Бакош, Константин Глазачев и Маркус Юнг. У хозяев льда отличились Сергей Мозякин, Брэндон Козун и Денис Паршин."Адмирал" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков. "Металлург" с 12 баллами идет 11-м на Востоке.