Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, захотел заработать деньжат легким путем. Но вместо того, чтобы разбогатеть, артист обанкротился.

Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, захотел заработать деньжат легким путем. Но вместо того, чтобы разбогатеть, артист обанкротился.Как оказалось, исполнитель приобрел серверы для майнинга криптовалюты.Первое время устройства действительно приносили прибыль. Но вскоре, по совам адвоката звезды Александр Бенхина, их украли.После пропажи серверов Данко потерял крупную сумму денег. В общей сложности он лишился пяти миллионов рублей. Собственно говоря, именно поэтому певец обратился за помощью к правозащитнику. Он намерен вернуть свои средства и наказать аферистов.Отметим, что не только артист попал впросак. Его девушка – Мария Силуянова тоже поучаствовала в этом, вложив половину суммы. Возлюбленная исполнителя утверждает, что провернуть сделку им рекомендовал близкий друг.Сам Фадеев очень тяжело переживает случившееся. По его словам, он вложил в этот проект все свои сбережения. Поэтому теперь он очень переживает из-за того, что не сможет помогать бывшей жене и дочерям.Экс-супругой Данко является Наталья Устименко. Она подарила ему двух чудесных дочерей – Софию и агату. Последняя родилась с диагнозом ДЦП.