Балерина Анастасия Волочкова – одна из самых ярких и обсуждаемых женщин российского шоу-бизнеса. За ее личной жизнью следит многомиллионная аудитория. А прима, в свою очередь, показывает лишь небольшие фрагменты, тем самым еще больше вызывая интерес публики.

Балерина Анастасия Волочкова – одна из самых ярких и обсуждаемых женщин российского шоу-бизнеса. За ее личной жизнью следит многомиллионная аудитория. А прима, в свою очередь, показывает лишь небольшие фрагменты, тем самым еще больше вызывая интерес публики.Накануне знаменитость поделилась очередным снимком в своем Instagram-аккаунте. На нем запечатлено убранство особняка, в котором Анастасия частенько в последнее время встречается с мужчиной.Сама Волочкова распласталась на диване. Она лежит абсолютно не накрашенная под одеялом, а на ее лице сияет счастливая улыбка. Судя по всему, такой внешний вид является последствием бурной ночи."Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины – это всегда благо! И остаться доспать, когда он уезжает по делам – тоже!", – подписала окрыленная балерина.Естественно, имя загадочного любовника звезда опять не назвала. Но разве можно что-то скрыть от любопытных фолловеров? Сетевым Шерлокам ранее удалось выяснить, что избранника артистки зовут Малик. По данным , он родом из Чечни, а работает начальником охраны в СПА-центре, в который постоянно ходит Волочкова. Но эта информация является не фактом, а, скорее, предположением, достоверных доказательств этой информации до сих пор нет.