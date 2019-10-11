Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (4:0) в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над командой Шотландии (4:0) в матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года."Первый тайм не получился у нас, второй вышел качественным. Это очень важная победа, – приводит слова Дзюбы ТАСС. – Спасибо большое болельщикам, огромное удовольствие играть на таком стадионе. Во время гимна страны понял, что он лучше гимна Лиги чемпионов, особенно когда весь стадион поет".Напомним, в группе I с 21 очком лидирует Бельгия, на второй строчке расположилась Россия (18 очков), на третьей – Кипр (10), на четвертой – Казахстан (7), на пятой – Шотландия (6), на шестой – Сан-Марино (0).В следующем матче отбора на Евро-2020 подопечные Черчесова в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с киприотами, бельгийцы встретятся с Казахстаном, а шотландцы – с Сан-Марино.