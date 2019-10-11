Старшему сыну телеведущей пришлось обращаться к травматологам. Наследник до смерти перепугал Юлию Барановсую.

Старшему сыну телеведущей пришлось обращаться к травматологам.Наследник до смерти перепугал Юлию Барановсую.Об этом звезда рассказала в личном "Инстаграм". 13-летний Артемполучил двойной перелом руки со смещением. После визита к врачу Юлия Барановскаяотвезла покалеченного сына домой."Все поправили, загипсовали, теперь будем восстанавливаться",– рассказала знаменитость в "Сторис".Отметим, что на опубликованном видео звезда выгляделаневажно: заплаканная, под глазами темные круги. Казалось, она вот-вот расплачетсявновь.Из-за происшествия знаменитость и ее старшие дети отказалисьот похода на стадион. Важный футбольный матч Россия-Шотландия семействосмотрело по телевизору.Между тем младший сын , Арсений, все жепобывал на игре. Мальчика взяла с собой жена футболиста Юрия Жиркова – Инна. Телеведущая поделилась фотографией сына и подруги в соцсетях.Напомним, жила в незарегистрированном бракес футболистом Андреем Аршавиным девять лет. У пары родилось трое детей. Сейчас старшему сыну Артему, которыйтравмировал руку, 13 лет, дочери Яне 11, а младшему Арсению – шестьлет. После расставания с телеведущей спортсмен в воспитании наследников неучаствует.