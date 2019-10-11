Старшему сыну телеведущей пришлось обращаться к травматологам.
Наследник до смерти перепугал Юлию Барановсую.
Старшему сыну телеведущей пришлось обращаться к травматологам.
Наследник до смерти перепугал Юлию Барановсую.
Об этом звезда рассказала в личном "Инстаграм". 13-летний Артем
получил двойной перелом руки со смещением. После визита к врачу Юлия Барановская
отвезла покалеченного сына домой.
"Все поправили, загипсовали, теперь будем восстанавливаться",
– рассказала знаменитость в "Сторис".
Отметим, что на опубликованном видео звезда выглядела
неважно: заплаканная, под глазами темные круги. Казалось, она вот-вот расплачется
вновь.
Из-за происшествия знаменитость и ее старшие дети отказались
от похода на стадион. Важный футбольный матч Россия-Шотландия семейство
смотрело по телевизору.
Между тем младший сын , Арсений, все же
побывал на игре. Мальчика взяла с собой жена футболиста Юрия Жиркова – Инна. Телеведущая поделилась фотографией сына и подруги в соцсетях.
Напомним, жила в незарегистрированном браке
с футболистом Андреем Аршавиным девять лет. У пары родилось трое детей. Сейчас старшему сыну Артему, который
травмировал руку, 13 лет, дочери Яне 11, а младшему Арсению – шесть
лет. После расставания с телеведущей спортсмен в воспитании наследников не
участвует.