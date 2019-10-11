В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм опубликовано сообщение от близких артистки. Родственники звезды сериала Моя прекрасная няня сделали заявление.

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в "Инстаграм" опубликованосообщение от близких артистки. Родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня"сделали заявление."Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелыеситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это правонеобходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением",– говорится в начале публикации.После сообщается, что семья Анастасии Заворотнюк не готова квизитам непрошенных гостей в лице бессовестных представителей прессы. Какоказалось, близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" в буквальном смыслепреследуют репортеры."Считаем недопустимым, когда представители разных изданийкараулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машиныродственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться черезпост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения;когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека", -отмечается далее.После представители опровергли слухи отом, что состояние артистки ухудшилось. Вести о том, что знаменитость находитсяв состоянии сопора, неправдивы.Напомним, ранее в Сети появилась информация, что у артистки, которая по некоторым данным лечится от опухоли мозга, сопор– это состояние, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и незамечает людей. Якобы, актриса не может передвигаться самостоятельно, поэтомуна различные процедуры ее возят на каталках.