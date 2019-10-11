Бывшей супруге Федора Бондарчука – Светлане скоро стукнет 51 год. При этом она выглядит просто бесподобно – у нее чудесная фигура и гладкая кожа. Она еще может дать фору молодым девчонкам.

Бывшей супруге Федора Бондарчука – Светлане скоро стукнет 51 год. При этом она выглядит просто бесподобно – у нее чудесная фигура и гладкая кожа. Она еще может дать фору молодым девчонкам.Модель подняла тему красоты в Stories в своем Instagram-аккаунте. Пользователи Сети задавали Светлане вопросы, а та исправно на них отвечала.Так, светская львица рассказала, что приветствует ботокс. Она давно прибегает к этой процедуре. Это один из главных факторов, помогающих ей сохранить молодость.Также особое внимание Бондарчук уделяет питанию. Именно грамотный выбор продуктов и отсутствие злоупотреблений помогут сохранить кожу в идеальном состоянии, сообщает . В ее ежедневном рационе всегда присутствует мясо, рыба и овощи. Конечно, иногда Светлана дает слабину и позволяет себе немного фастфуда, но это случается крайне редко.Было бы странно, если бы модель не заговорила о спорте. Экс-супруга режиссера регулярно ходит на тренировки. В последнее время она отдала предпочтение в пользу йоги.Нельзя забывать и о мелких штрихах. Бондарчук всегда прибегает к помощи декоративной косметики. Вдобавок она тщательно следит за состоянием своих волос. За счет определенных методов окрашивания – шатуша и мелирования – она может позволить себе подкрашивать волосы всего раз в два-три месяца.