Министерство здравоохранения утвердило новые правила прохождения медкомиссии для российских граждан, которые хотят получить или вернуть водительские права. Теперь будущие автомобилисты ..

Министерство здравоохранения утвердило новые правила прохождения медкомиссии для российских граждан, которые хотят получить или вернуть водительские права. Теперь будущие автомобилисты должны будут проходить тест на хронический алкоголизм, сообщает "".Согласно документу, россияне будут сдавать обязательный анализ на наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина – маркера, который указывает на хронический алкоголизм. В случае его обнаружения гражданина направят в наркологический диспансер, где проведут дополнительные лабораторные исследования, передает "". Кроме того, будущих автомобилистов обяжут пройти экспресс-тест на наркотики, уточняет .