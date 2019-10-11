Не так давно стало известно, кто будет новым героем шоу Холостяк. Теперь же появились подробности, какие девушки будут биться за его сердце.

Не так давно стало известно, кто будет новым героем шоу "Холостяк". Теперь же появились подробности, какие девушки будут биться за его сердце.За руку и сердце известного стоматолога поборются 25 претенденток. Среди них известная модель Лиза Адаменко. Отметим, что девушка вышла замуж в 18 лет. Ее избранником стал 55-летнийтоп-менеджер компании "Лукойл" Валентина Иванов. Пара прожила вместе пару лет и рассталась с громким скандалом. Тогда девушка обвинила экс-супруга в домашнем насилии.Кроме того, участие в шоу примет и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Стоит признать, что несмотря на скандал, сопровождающий развод пары, девушка продолжает жить и радоваться. Она воспитывает сына от брака со знаменитым спортсменом, хотя раньше бывший супруг обвинял девушку в злоупотреблении наркотическими веществами. Благо, Тюльпановой удалось опровергнуть эти заявления, издание Teleprogramma.pro.Напомним, что премьера нового сезона знаменитого шоу назначена на март 2020 года. Тем не менее, по мере приближения даты выхода становятся известны новые подробности. Так ранее уже , что главным героем "Холостяка" станет не медийная персона, а стоматолог из Москвы – Антон Криворотов."Я готов и к семье, и к детям, но первична, конечно, любовь. Эталоном дляменя являются партнерские отношения, основанные на доверии, взаимномуважении", – рассказал тогда Антон в интервью представителям прессы.